Бывший генерал армии США Марк Хертлинг усомнился, что ВСУ смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot в самое ближайшее время. Об этом он написал у себя в твиттер-аккаунте – сообщает РИА “Новости”.

Военный таким образом прокомментировал новости о скорой отправке ЗРК Patriot на Украину. Моментально на поле боя они не появятся, разве что до этого украинские военные проходили секретное обучение отметил генерал. Для того, чтобы американские зенитно-ракетные системы начали использоваться, должно пройти время, добавил Хертлинг.

О возможной передачи Киеву ЗРК Patriot ранее заявил телеканал CNN. По данным СМИ, Пентагон сделает соответствующее объявление на этой неделе.

Вопрос об усилении противовоздушной обороны Украины остро встал в начале октября. Тогда российская армия нанесла первый массированный ракетный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Впоследствии удары высокоточным и дальнобойным оружием неоднократно повторялись.