ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чтобы прикрыть от атак с воздуха все критические объекты на Украине, ВСУ потребуется не менее нескольких десятков батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет портал «Военное дело» со ссылкой на военных аналитиков. Эксперты напоминают, что Киев получит от Соединенных Штатов всего одно подразделение ЗРК, включающее в себя не более 8 пусковых установок.

В каждой из них по 4 ракеты, что очень мало для полноценной защиты от баллистических и крылатых ракет. Кроме того, Patriot не сможет сбивать гиперзвуковые боезаряды, скорость которых в разы превышает возможности американских комплексов. Ракета «Кинжал» способна уничтожить их еще до того, как попадет на радары.

«Пэтриоты» разрабатывались в 1982 году, когда не существовало и таких целей, как дроны-камикадзе. К примеру, компактные и тихоходные «Герани» ЗРК просто не заметит и уж тем более, не сможет по ним попасть. Поэтому ожидать эффективности от комплексов Patriot и надеяться, что они смогут что-либо изменить в ходе СВО, совершенно бессмысленно.

Вам может понравиться

Пхеньян отрицает поставку вооружений в Россию

В Северной Корее назвали “оскорбительными” сообщения СМИ о том, что страна якобы поставляет оружие России. Соответствующее заявление сделал МИД КНДР – сообщают “Известия” со ссылкой на агентство Yonhap. Ранее власти

Секс-эксперт порекомендовала завести зимний роман

Эксперт в области секса Элис Линч порекомендовала для разнообразия своей сексуальной жизни завести непродолжительный роман зимой. В беседе с журналистами издания Daily Star, Элис Линч рассказала, что в зимний период

The Spectator: От разногласий в Конгрессе США по вопросам поддержки Украины выигрывает президент РФ Владимир Путин

Визит президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты продемонстрировал наличие серьезных разногласий в американском Конгрессе, пишет издание The Spectator. Авторы публикации, перевод которой представлен “Московским комсомольцем”, напомнили, что четверо республиканцев вообще