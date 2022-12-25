Чтобы прикрыть от атак с воздуха все критические объекты на Украине, ВСУ потребуется не менее нескольких десятков батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет портал «Военное дело» со ссылкой на военных аналитиков. Эксперты напоминают, что Киев получит от Соединенных Штатов всего одно подразделение ЗРК, включающее в себя не более 8 пусковых установок.

В каждой из них по 4 ракеты, что очень мало для полноценной защиты от баллистических и крылатых ракет. Кроме того, Patriot не сможет сбивать гиперзвуковые боезаряды, скорость которых в разы превышает возможности американских комплексов. Ракета «Кинжал» способна уничтожить их еще до того, как попадет на радары.

«Пэтриоты» разрабатывались в 1982 году, когда не существовало и таких целей, как дроны-камикадзе. К примеру, компактные и тихоходные «Герани» ЗРК просто не заметит и уж тем более, не сможет по ним попасть. Поэтому ожидать эффективности от комплексов Patriot и надеяться, что они смогут что-либо изменить в ходе СВО, совершенно бессмысленно.