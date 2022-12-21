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Как сообщает РИА Новости, специалистами Северо-Западного университета США было обнаружено, каким образом происходит старение организма. По их словам наука сейчас находится на пути к разгадке, почему человек и животные склонны к возрастным дегенерациям.

В процессе изучения возрастных изменений живых организмов, ученым удалось выяснить, что все живые существа имеют одну и ту же особенность. Эта особенность – усиление дисбаланса активности длинных и коротких генов. То есть в процессе укорачивания генов и происходят возрастные изменения в живых организмах.

Изначально в организме человека активны оба типа генов, как длинные, так и короткие. Однако в процессе взросления, происходит доминирование именно коротких генов. Длина генов зависима от количества нуклеотидов, которые, образовываясь в аминокислоты, создают белок.

По словам ученных, данное исследование приближает человечество к тому, что возникает перспектива создания лекарства против старости.

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