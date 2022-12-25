Ученые из флоридского университета США доказали, что фоновый шум оказывает негативное воздействие на активность головного мозга. Результаты проведенного исследования опубликованы в американском издании News-Medical.

Специалисты смогли доказать, что фоновый шум мешает комфортному нахождению человека в помещении и общению с другими людьми.

Исследование было проведено в рамках работы по улучшению качества слуховых аппаратов, а также других технологий по передаче звука.

В ходе эксперимента ученые изучили, как клетки головного мозга крыс реагируют на определенные звуки. В результате они установили, что активность головного мозга грызунов снижается, если вокруг присутствует фоновый шум. Эти звуки заглушали другие звуки, а также мешали центральной нервной системе обработать звуковые импульсы.