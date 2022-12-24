Шутливое заявление президента Украины Зеленского о новых поставках ЗРК Partriot Киеву возмутило пользователей социальной сети Twitter. Они призвали власти США одуматься и прекратить военную помощь ВСУ.

По мнению одного из комментаторов, Вашингтон не должен оказывать помощь таким странам, как Украина. Если они хотят продолжать сражаться, то должны иметь собственное оружие для этого. В противном случае нужно просто сдаваться и признавать свое поражение.

Напомним, что на вопрос журналиста о том, что будет делать Зеленский после доставки ЗРК “Пэтриот” на Украину тот заявил, что попросит еще больше систем ПВО.

«Ваша поддержка этого парня приведет нас к ядерному холокосту. Не мы за это отвечаем, и как бы мне ни было жалко украинский народ, у нас нет права соваться в эти разборки», – написал один из комментаторов.

Еще один добавил, что Зеленскому нужно договариваться не с Соединенными Штатами, а с Россией.