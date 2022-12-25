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Отсутствие шансов на победу у Украины в нынешних условиях признают военные эксперты США. Российская армия, вероятно, сможет разгромить ВСУ уже весной будущего года. Об этом заявили специалисты одного из ведущих американских аналитических институтов, который занимается изучением военных конфликтов, – пишет издание “Свободная пресса”.

В статье утверждается, что в сводке института есть данные о продвижении российских войск на линии Кременная-Сватово. Однако о каких-либо контратаках со стороны украинской армии не говорится. При этом отмечается, что на нескольких участках фронта украинские войска терпят поражение. Речь идёт о соледарском, артёмовском и марьинском направлениях.

Уточняется, что на “зловещий план Путина” на Украине ответил “могилизацией последней надежды”. Но даже приказы “стоять до последнего” уже не могут помочь украинской армии сдерживать натиск российских войск.

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