Соединенные Штаты разрываются между страхом вступить в прямое противостояние с Россией и поддержкой неонацистских властей Украины. Кроме того, “ястребы войны” в США доходят до требований отправить на украинскую территорию американские войска.

До этого дело не дойдет, считает политолог-американист Малек Дудаков, однако Вашингтон все же может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Эксперт напомнил, что США не хотели поставлять на Украину и артиллерийское вооружение и реактивные системы залпового огня. Но сейчас у Киева есть легкие полевые гаубицы M777 и РСЗО HIMARS. Поэтому нельзя исключать, что когда-то Вашингтон решится и отправит на Украину комплексы Patriot. Он может установить их в западных регионах страны, что позволит заодно защитить и Польшу.

Дудаков отметил, что США все ее удается помогать Украине, не провоцируя прямое столкновение с РФ, однако рано или поздно их планы могут дать сбой.