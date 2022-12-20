Российская фотомодель Алеся Кафельникова опубликовала серию фотографий, на которых она изображена в интригующе откровенных образах. Соответствующие фото, модель опубликовала в популярной социальной сети.

На снимках Алеся запечатлена в купальнике оливкового цвета, который подчеркивает ее фигуру. Образ модель дополнила парео в тон к своему бикини, повязав его на талии. На другом снимке модель изображена в ярком более откровенном купальнике. Глубокий вырез V-образного силуэта демонстрирует зону декольте.

Что касается прически, то на фото модель изображена с гладко причесанными волосами, собранными в тугой пучок. Макияж Кафельниковой достаточно сдержанный – губы подчеркнуты естественной нюдовой помадой.

В ноябре модели исполнилось 24 года. Алеся Кафельникова отпраздновала свой день рождения в компании друзей в популярном московском заведении Due Forni. На опубликованных снимках с празднования дня рождения можно рассмотреть наряд модели – золотое платье с глубоким откровенным вырезом в зоне декольте.