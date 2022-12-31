Полное освобождение Артемовска от украинских нацистов станет главной новостью января следующего года. Российские ВС уверенно продвигаются вперед и в течение месяца точно достигнут цели, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он напомнил, что сейчас очень много разговоров об Артемовске, некоторые эксперт заявляют, что в городе ситуация не изменяется на протяжении длительного времени.

«Я вам скажу, что ежедневно уничтожается большое количество противников, техники. Наши подразделения продвигаются вперед, потихоньку беря в оборот сам город», – цитирует Алаудинова издание “Царьград”.

Украинские ВС готовились к длительным боям за город, они выстроили мощные фортификационные сооружения из железобетона, но практика показала, что даже такие укрепления не способны сдержать российскую армию.