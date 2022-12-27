Страны, которые входят в ОДКБ, могут встать на сторону Москвы, чтобы предотвратить вмешательство в конфликт Североатлантического альянса и тем самым избежать начала глобальной войны, пишет издание Al Jazeera.

Военный эксперт Файез аль-Асмар напомнил, что ОДКБ была создана в 1992 году. Сейчас она продолжает свое существование и большинство стран организации вполне могут стать на сторону России так же, как Североатлантический альянс поддерживает Украину.

РФ также потенциально может призвать ОДКБ на помощь в конфликте с Украиной, однако в настоящий момент она отлично справляется сама. Поддержка ОДКБ понадобится ей лишь в том случае, если НАТО пойдет на прямое противостояние с Москвой. Но в такой ситуации конфликт перерастет в Третью мировую, чего не хочет ни одна из сторон.