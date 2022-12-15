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Ситуация в Крыму сейчас стабильна и находится под контролем властей. Однако беспилотники ВСУ представляют для полуострова серьезную угрозу, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что небольшие размеры дронов существенно усложняют их обнаружение. Кроме того, БПЛА оснащены мощными источниками питания, благодаря которым пролетают большие расстояния и добираются до полуострова.

Сейчас эта проблема решается. Правоохранители и военнослужащие ВС РФ продумывают методы защиты Крыма от вражеских дронов. Помимо этого, продолжаются закупки зенитно-ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны. Причем выбираются те средства ПВО, которые могут обнаруживать и сбивать компактные беспилотные аппараты.

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