Телеграм-каналы распространяют новые спутниковые фотографии с аэродрома в Энгельсе под Саратовом, сделанные уже после украинской атаки. Напомним, что Киев наносил удар по объекту предположительно советским дроном Ту-141 “Стриж”, однако БПЛА был сбит. Его обломки лишь немного повредили один из стратегических бомбардировщиков.

Портал “Военное обозрение” показал фото, на которых отчетливо видна надпись “Смерть нацистам”. Она выполнена таким образом, что отлично видна из космоса, поэтому ее можно считать своеобразным приветом постоянно подглядывающим за российскими ВС западным разведкам.

Кроме того, на фото видно, что стратегические бомбардировщики ВКС по-прежнему находятся на аэродроме. В Сети сегодня можно найти множество предложений по их защите от возможных следующих атак – от банальной маскировки, не позволяющей установить точное количество самолетов, до бронированных ангаров и целой подземной инфраструктуры.