Возможная поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине может обернуться для США неприятным сюрпризом. Российские военные специалисты смогут пристально изучить американскую технику в боевых условиях. Такое предположение сделало хорватское издание Advance – передаёт РИА “Новости”.

Автор публикации Антун Роша указывает, что в случае поступления Patriot в распоряжение украинских войск, эти системы станут приоритетной целью для российских ракетных ударов и для изучения их возможностей. Роша также невысоко оценил эффективность от применения ЗРК Patriot на Украине. Эти системы ПВО, пишет обозреватель, хороши для обороны военной базы. Но что касается таких крупных объектов, как город Киев, то здесь от нескольких ЗРК не будет никакой пользы.

Роша полагает, что поставки ЗРК Patriot – прежде всего, политический шаг. Он подчёркивает, что США намерены и дальше поддерживать Украину в её противостоянии с Россией.