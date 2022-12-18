ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Возможная поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине может обернуться для США неприятным сюрпризом. Российские военные специалисты смогут пристально изучить американскую технику в боевых условиях. Такое предположение сделало хорватское издание Advance – передаёт РИА “Новости”.

Автор публикации Антун Роша указывает, что в случае поступления Patriot в распоряжение украинских войск, эти системы станут приоритетной целью для российских ракетных ударов и для изучения их возможностей. Роша также невысоко оценил эффективность от применения ЗРК Patriot на Украине. Эти системы ПВО, пишет обозреватель, хороши для обороны военной базы. Но что касается таких крупных объектов, как город Киев, то здесь от нескольких ЗРК не будет никакой пользы.

Роша полагает, что поставки ЗРК Patriot – прежде всего, политический шаг. Он подчёркивает, что США намерены и дальше поддерживать Украину в её противостоянии с Россией.

Вам может понравиться

RusVesna: Бахмут является важным населенным пунктом для обеих сторон украинского конфликта

Артемовск (после киевской “декоммунизации” – Бахмут) стал местом самой кровопролитной битвы, в которую обе стороны конфликта бросают огромные силы. Портал “Русская весна” выяснял, почему этот город так важен для ВСУ

Атаман Николай Долуда раскритиковал посла Германии в Москве фон Гайра

Российская спецоперация на Украине стала результатом действий НАТО, перебросившего к границам РФ свое вооружение и личный состав. Так депутат Госдумы Николай Долуда, возглавляющий Всероссийское казачье общество, прокомментировал заявление посла Германии

Спикер ВВС Украины Игнат: Российские ВС проводят разведку перед каждой массированной атакой

Российские ВС даже в плохую погоду точно поражают намеченные цели в то время как ВС Украины вынуждены даже в идеальных условиях оценивать результаты своих ударов, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ