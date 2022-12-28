Фрегат проекта 22350 “Адмирал Головко”, несущий крылатые ракеты “Калибр-НК”, продолжает испытания в Балтийском море. Уже начался их второй этап. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что во время новых испытаний проверят, как работает вооружение на боевом корабле, аппаратура связи и так далее. До этого испытания на море уже проводились. В конце ноября – в начале декабря экипаж и специалисты проверили работоспособность узлов и агрегатов боевого судна, его энергетической установки и так далее. После этого была произведена наладка оборудования.

Дата, когда “Адмирал Головко” будет передан в состав флота, не уточняется.

Похожие фрегаты проекта 22350 уже несут боевое дежурство. Ранее в состав Северного флота переданы два таких корабля: “Адмирал Горшков” и “Адмирал Касатонов”.