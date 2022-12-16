Российская исполнительница Анна Седакова выложила видеоролик со своим участием, снятый в Париже. Так, певица продефилировала по улице столицы Франции в бикини, поверх которого была надета шуба с леопардовым принтом. На заднем фоне можно увидеть визитную карточку города – Эйфелеву башню.

Сообщается, что ролик звезда опубликовала в день своего юбилея. Анне Седаковой 16 декабря исполнилось 40 лет. Скорее всего, таким образом, Анна хотела показать, что и в 40 лет она может разгуливать в полуобнаженном виде у всех на виду. Поклонники певицы засыпали ее поздравлениями с юбилеем, массой комплиментов и хороших пожеланий.

Анна Седакова – российская певица и телеведущая. Свою популярность Седакова приобрела благодаря участию в знаменитом женском трио «ВиаГра». В популярном женском коллективе Седакова пробыла с 2002 по 2004 годы. После ухода из «ВиаГры» Анна Седакова занялась сольной карьерой. Отмечается, что помимо занятий музыкой, Анна попробовала себя в писательском деле, выпустив собственную книгу, под названием «Искусство соблазнения».