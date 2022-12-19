ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший американский офицер, а ныне военный эксперт Брент М. Иствуд рассказал, что Соединенные Штаты задействовали новую тактику. И в ее рамках совершенно осознанно раскрывают перед РФ местоположение своих атомных подводных лодок.

В своей публикации в издании “1945” Иствуд объяснил, что с одной стороны такие действия Вашингтона могут быть оправданы. США демонстрируют силу и показывают свои субмарины, вооруженные стратегическими ракетами, не только РФ, но и другим потенциальным противникам – Ирану, КНДР и Китаю.

С другой стороны у такой стратегии есть один существенный минус. Наблюдая за подводными лодками Россия вполне может разработать свои механизмы их отслеживания. В конечном итоге она заблокирует их перемещение в самый неподходящий для Соединенных Штатов момент, что спровоцирует серьезные проблемы.

Вам может понравиться

Лавров жестко ответил американской журналистке на вопрос об оставленных без электроэнергии украинцах

На брифинге для журналистов глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на целый ряд вопросов о событиях на Украине. Представительница американских СМИ, к примеру, поинтересовалась, зачем ВС РФ оставили соседнюю страну

МК: Эксперт Кашин раскрыл планы Путина по СВО на Украине на 2023 год

Кремль продолжит специальную военную операцию и в следующем году, уверен военный эксперт Василий Кашин. Он пояснил, что в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение затрат на военно-промышленный комплекс, а вот

В США заключили многомиллионный контракт на производство РСЗО HIMARS

Почти 431 миллион долларов. На такую сумму Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в соответствующем уведомлении оборонного ведомства