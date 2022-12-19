Бывший американский офицер, а ныне военный эксперт Брент М. Иствуд рассказал, что Соединенные Штаты задействовали новую тактику. И в ее рамках совершенно осознанно раскрывают перед РФ местоположение своих атомных подводных лодок.

В своей публикации в издании “1945” Иствуд объяснил, что с одной стороны такие действия Вашингтона могут быть оправданы. США демонстрируют силу и показывают свои субмарины, вооруженные стратегическими ракетами, не только РФ, но и другим потенциальным противникам – Ирану, КНДР и Китаю.

С другой стороны у такой стратегии есть один существенный минус. Наблюдая за подводными лодками Россия вполне может разработать свои механизмы их отслеживания. В конечном итоге она заблокирует их перемещение в самый неподходящий для Соединенных Штатов момент, что спровоцирует серьезные проблемы.