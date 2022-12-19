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Вашингтону нужны стабильные отношения с Россией, но на его условиях. Если Украина одержит победу в текущем конфликте, то ни о каких отношениях речи не будет вообще, пишет американское издание “1945”.

Военный эксперт Брайан Кларк, перевод публикации которого представляет РИА Новости, заявил, что цели президента Украины Владимира Зеленского уже не соответствуют интересам Соединенных Штатов. Киев хочет вернуть обратно свои территории, но в ответ на это РФ задумывается о внесении в военную доктрину пункта о превентивном ядерном ударе.

Такой подход совершенно не устраивает США. Они понимают, что победа Украины вполне может привести к ядерному противостоянию и поэтому вполне могут пересмотреть свое отношение к Киеву.

Кларк отмечает, что Украина – это не та страна, ради которой стоит начинать ядерное противостояние. Кроме того, нормальные, стабильные и взаимовыгодные отношения с Москвой для США гораздо ценее, чем с Киевом.

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