Украинская армия не в состоянии в настоящий момент начать наступление на Крым. Но даже если она это сделает, попытка атаковать полуостров вполне может закончится ядерным ударом по Киеву, считает американский военный эксперт Брент Иствуд.

В своей публикации в издании “1945” он написал, что сложности, с которыми столкнется Украины при попытке напасть на Крым оставляют шансы на то, что столь смертоносное оружие применено Россией не будет. У ВС РФ достаточно неядерного вооружения, которого вполне достаточно для отражения атаки противника.

Киеву сейчас мешает логистика, которая не позволяет дойти до полуострова без серьезных боевых действий по пути. Кроме того, наступление Сухопутных войск должно в обязательном порядке поддерживаться с моря. Но в распоряжении Украины отсутствует флот как таковой.

Именно поэтому наступление ВСУ на Крым маловероятно. Но в случае попыток нападения президент РФ Владимир Путин все же может “совершить немыслимое” и ударить по противнику тактическим ядерным оружием, отличающимся от стратегического малой мощностью.