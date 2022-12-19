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Как сообщает портал «Общественная служба новостей», американский экономист Десмонд Лакман в своем материале для издания 19FortyFive написал, что Джо Байден совместно с руководством Федеральной резервной системы принимают безответственные решения, которые могут привести к большой нагрузке на финансовый рынок и началу рецессии.

В своем материале американский экономист заявил, что президент США может быть призван к ответственности уже в 2024 году, а вот руководство Федеральной резервной системы по закону за бездарное управление наказать никто не может. Лакман считает, что ФРС намеренно усугубляет инфляционные процессы в стране.

Лакман объясняет, что руководство ФРС решило выкупить большое количество облигаций и других ценных бумаг в то время пока ставки были низкими. Соответственно из-за этого котировки устремились вверх настолько стремительно, что побили столетний рекорд. Если ФРС продолжить следовать такой политике, то вскоре инфляция в США будет на уровне 1980-х годов.

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