Группа американских ученых из университета Аризоны определили, что ежедневные 11-минутные упражнения в стиле глупой походки из «Летающего цирка Монти Пайтона» могут заменить собой целый комплекс интенсивных упражнений, которые рекомендует ВОЗ для взрослых людей, чтобы поддерживать необходимый уровень активности.

В исследовании принимало участие 13 человек: семеро мужчин и шесть женщин. Все участники не имели проблем с сердцем или легкими, а их возраст составлял от 22 до 71 года. В итоге каждый из испытуемых должен был выполнить три испытания по пять минут каждое.

Первое испытание заключалось в обычной прогулке с произвольным темпом длиной в 30 метров в помещении. Два других испытания представляли собой воссоздание походки мистера Тибэга и мистера Пьюти из «Летающего цирка Монти Пайтона».

Как оказалось, такая «глупая» походка требует в 2,5 раза больше калорий, чем обычная размеренная ходьба. Причем показатели потребления кислорода организмом соответствовали показателям тренировок с высокой интенсивностью. Результаты исследования были опубликованы в рождественском выпуске BMJ.