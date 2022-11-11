Телеканал “Звезда” наглядно продемонстрировал безупречную боевую работу российских зенитно-ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” Западного военного округа. На видеозаписи зафиксировано отражение этими ЗРПК ракетного удара ВСУ с применением боезарядов “Точка-У”.

Журналисты рассказали, что зенитчики своевременно обнаружили атаку ВСУ и взяли ракеты “Точка-У” на сопровождение. Как только боезаряды приблизились на расстояние удара, был открыт огонь. В результате ни одна из вражеских ракет цели не достигла.

Расчеты ЗРПК “Панцирь” рассказывают, что их комплексы применяются в зоне СВО постоянно. Они моментально реагируют не только на ракеты украинских РСЗО или артиллерийские снаряды, но и на беспилотные аппараты. Сразу после обнаружения цели они формируют непрерывную зону перехвата и с легкостью сбивают боезаряды противника.