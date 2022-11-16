Командование ВСУ и руководство Украины регулярно рассказывают басни о всемогущей ПВО, “сбивающей” подавляющее большинство российских крылатых ракет. Один из очевидцев “эффективной работы” системы противовоздушной обороны продемонстрировал, как все происходит на самом деле.

Он обратил внимание на ролик, автор которого пишет об уничтожении российской крылатой ракетой с применением зенитного управляемого боезаряда. На кадрах действительно видно, что ЗУР устремляется к воздушной цели и через некоторое время взрывается.

Наблюдатель предложил внимательно присмотреться к видео и объяснил, что хотя ЗУР действительно взорвалась, крылатая ракета ВС РФ благополучно полетела дальше к цели. ПВО ничего не смогла с ней сделать, хотя автор видео заявляет об обратном.

Подобное происходит практически каждый раз, когда ВС РФ наносят ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Появляется множество видеозаписей, на которых несложно рассмотреть, что эффективность украинской ПВО равна нулю, а все остальное – это лишь фантазии их авторов.