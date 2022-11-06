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С начала российской спецоперации на Украине европейские страны дали обязательство приобрести вооружение для Киева на сумму около 230 миллиардов долларов. При этом покупать его они будут в Соединенных Штатах, военно-промышленный комплекс которых хорошо наживается на конфликте, пишет издание Pravda.ru.

Львиную долю дохода получили как раз американские компании, которые производят боевые системы. Они являются основными поставщиками своей смертоносной продукции в Европу и поэтому заказы для Украины автоматически передаются им.

Авторы приводят публикации издания Yahoo News, в которой отмечается, что в мире разразился экономический кризис, у Европы возникли серьезные проблемы в энергетическом секторе, совсем скоро может грянуть еще и продовольственный дефицит. Но при всем этом военно-промышленный комплекс США получает огромные прибыли на оружии, продолжая подталкивать Украину к боевым действиям и не желая предпринимать шагов для прекращения кровопролитного конфликта.

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