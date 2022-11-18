ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ ждёт полное поражение, если союзные войска смогут “прокусить Донбасскую дугу”. На территориях Донбасса, которые пока подконтрольны киевскому режиму, сейчас развиваются главные события специальной военной операции. Об этом заявил военный журналист Алексей Борзенко в интервью телеканалу “360”.

Борзенко отметил, что на многих местах фронта сейчас наблюдается затишье – российская армия и украинские боевые формирования занимают свои позиции, никто не наступает. В то же время вокруг Авдеевки на Донбасской дуге происходят важные события. Журналист уточнил, что российская армия старается постепенно зайти в тыл подразделениям ВСУ. Как только это удастся, украинцы начнут отступление.

В случае такого развития событий, ВСУ ждёт полный разгром, считает Борзенко. За украинскими укреплениями “100 километров махновских степей”, на которых авиация сможет уничтожить всю бронетехнику ВСУ. От такого поражения украинская армия оправиться не сможет, считает эксперт.

Вам может понравиться

RusVesna: В зоне проведения СВО продолжается подготовка мобилизованных новобранцев

Мобилизованные резервисты продолжают подготовку к боевым действиям, но уже в тылу специальной военной операции. В основном дополнительные мероприятия проводятся для войск РХБЗ и для ВДВ РФ, пишет портал “Русская весна”.

РВ сообщила о взрывах и работе ПВО в Джанкое на севере Крыма

В ночь на 17 ноября в Джанкое, что в северной части Крымского полуострова, прогремело несколько взрывов. Портал “Русская весна” сообщил, что работала противовоздушная оборона, а после взрывов в городе исчезло

Дипломат одной из стран НАТО предупредил о разрушении доверия Запада к ней

Украина может окончательно утратить доверие Запада, пишет издание Financial Times со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным натовского дипломата. Источник заявил, что смешные и наивные попытки президента Зеленского откреститься от упавшей