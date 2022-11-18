ВСУ ждёт полное поражение, если союзные войска смогут “прокусить Донбасскую дугу”. На территориях Донбасса, которые пока подконтрольны киевскому режиму, сейчас развиваются главные события специальной военной операции. Об этом заявил военный журналист Алексей Борзенко в интервью телеканалу “360”.

Борзенко отметил, что на многих местах фронта сейчас наблюдается затишье – российская армия и украинские боевые формирования занимают свои позиции, никто не наступает. В то же время вокруг Авдеевки на Донбасской дуге происходят важные события. Журналист уточнил, что российская армия старается постепенно зайти в тыл подразделениям ВСУ. Как только это удастся, украинцы начнут отступление.

В случае такого развития событий, ВСУ ждёт полный разгром, считает Борзенко. За украинскими укреплениями “100 километров махновских степей”, на которых авиация сможет уничтожить всю бронетехнику ВСУ. От такого поражения украинская армия оправиться не сможет, считает эксперт.