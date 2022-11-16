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Украинские войска ПВО используют древние советские ракеты, которые вполне могут отклониться от курса. Скорее всего, именно такие боезаряды упали на польскую территорию, считает военный корреспондент Алексей Борзенко, который занимает пост заместителя главреда издания “Литературная Россия”.

Он пояснил, что определить происхождение атаковавших Польшу ракет совсем несложно. Для этого достаточно изучить обломки и найти на них номер, указывающий на дату производства. Если ракеты еще советские, то их однозначно выпускали украинские боевики, так как РФ давно не использует устаревшие боеприпасы.

Борзенко также отметил, что на границе с Польшей функционирует только украинская противовоздушная оборона. Российские ЗРК С-300 вряд ли смогли бы при всем желании добить до польской территории. Поэтому напрашивается всего один вывод – ВСУ выпустили бракованные и изношенные боезаряды, которые полетели совсем не туда, куда нужно.

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