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В ночь на 11 ноября ситуация под Херсоном обострилась до предела. При этом получить оперативную информацию из этого района боевых действий очень сложно из-за отсутствия связи и электрической энергии.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что украинские боевики, которые подошли к Херсону практически вплотную, наносили артиллерийские удары по левому берегу реки Днепр. Именно там российские ВС обустраивают новые оборонительные рубежи.

Под артиллерийский обстрел ВСУ попал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который приехал на левый берег. Он заявил также, что Киев продолжает упрямо обстреливать Каховскую ГЭС и вполне может разрушить ее, что спровоцирует катастрофические последствия.

Издание “АиФ” которое внимательно следит за ситуацией, напомнило, что ночью некоторые блогеры написали о риске попадания в окружение тех подразделений ВС РФ, которые не успели переправиться на левый берег. Однако эта информация оказалась недостоверной, что подтвердили и сами блогеры.

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