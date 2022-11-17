Военные Украины должны быть лучше замотивированы вести боевые действия. Именно поэтому большой эвакуации жителей городов не было. Хотя такие идеи рассматривались. Об этом во время телемарафона заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский – передаёт ТАСС.

Украинский лидер сообщил, что ему предлагали провести “глобальную эвакуацию”. Однако позиция Зеленского в том, что пока население остаётся в городах, военные лучше замотивированы их защищать – у “людей с автоматами” тоже есть семьи. При этом президент Украины заявил, что не считает мирное население “живым щитом”.

Ранее иностранные наблюдатели и представители российского Минобороны заявляли, что ВСУ намеренно прикрываются мирными жителями, размещая военную технику в городских жилых кварталах, не эвакуируя оттуда жителей.

О масштабной эвакуации на Украине заявляли в начале ноября. В частности, власти Киева и сейчас рассматривают возможность перевезти более 3 миллионов жителей столицы в случае, если там полностью отключится электричество из-за российских ракетных ударов по энергоинфраструктуре страны.