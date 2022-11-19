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Украинские войска из-за наступления ВС РФ на Донбассе оказались в “аду” и якобы отбивают по 100 атак ежедневно, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он призвал страны, участвующие в международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, поддержать “украинскую формулу мира”.

Это заявление выглядит смешно, учитывая упрямые отказы Зеленского идти на мирные переговоры. Он грезит какой-то собственной “формулой”, из-за которой Киеву сталкивается все с более серьезными проблемами.

“Формула”, по словам украинского лидера, состоит из 10 пунктов, среди которых продовольственная, энергетическая и ядерная безопасность, освобождение военнопленных ВСУ и граждан Украины, уехавших в Россию, восстановление целостности страны, документальная фиксация завершения конфликта и недопущение его эскалации.

Заявление Зеленского выглядит странно, особенно в той части, в которой он требует “восстановить территориальную целостность” Украины. После референдумов, на которых жители 4 регионов проголосовали за присоединение к РФ, это условие не может быть выполнено, поэтому при таких условиях “формула” не имеет никакого смысла.

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