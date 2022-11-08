Президент Украины Зеленский собрался «принуждать Россию» к «реальным переговорам» о мире. Разумеется, для этого он намерен привлечь страны НАТО. Кроме того, украинский лидер надиктовал новые условия, при которых Киев пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта.

Условия изменились немного в сравнении с предыдущей версией, но выглядят они еще более безумно, пишет издание «Царьград». Зеленский теперь хочет восстановления территориальной целостности страны, выплаты контрибуции, предоставления гарантий о мире в будущем, уважения к требованиям Устава ООН и наказания военнослужащих за «преступления»,

Это свое заявление Зеленский сделал перед саммитом по климатическим вопросам. Он добавил, что «принуждать Россию» к переговорам должны все государства, которые выступают за климатическую повестку.

Напомним, что ранее СНБО Украины приняло решение не идти на переговоры с РФ, которое было утверждено Зеленским. Сейчас украинский лидер заявляет, что никогда не отказывался от дипломатического диалога.