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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал многочисленные заявления в западных СМИ о возможном замораживании конфликта и заявил, что это якобы Москва, а не Киев пытается получить передышку, передает портал “Военное обозрение”.

По его словам, замысел РФ состоит в том, чтобы “восстановить силы”, а затем продолжить наступление. Кроме того, Зеленский в очередной раз продиктовал журналистам те условия, на которых Украина согласится на мирные переговоры.

Среди них восстановление территориальной целостности Украины, энергетическая, продовольственная и ядерная безопасность, а также еще шесть “компонентов формулы мира”, открытой Зеленским.

“Украина предложила именно такую формулу мира. Я представил ее Генассамблее ООН и саммиту «двадцатки». И я прошу участников и участниц международного форума безопасности в Галифаксе помочь нам реализовать эту формулу! Это единственный путь к настоящему миру”, – заявил украинский лидер.

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