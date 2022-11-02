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Главным условием прекращения боевых действий на Украине является выход РФ из Крыма и Донбасса, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер высказался в том духе, что допускать заморозки конфликта не намерен.

Зеленский вспомнил 2014 год, когда началось противостояние на Донбассе. Изначально боевые действия были весьма активными, однако потом бесконечные переговоры превратили их в вялотекущий конфликт, который не прекращался на протяжении 8 лет.

Также Зеленский заявил, что в случае заморозки противостояния и Киев, и Москва постоянно будут ждать друг от друга какого-то конфликта, вступать в короткие вооруженные столкновения. Это затянет боевые действия очень надолго, а также принесет крупные потери обеим сторонам.

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