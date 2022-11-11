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В ночь на 11 ноября ВС РФ подорвали железнодорожный мост, который располагается рядом с автомобильно-пешеходным сооружением в Херсоне. Это было необходимо, чтобы оставить Киеву единственно возможный способ продолжения наступательных действий – форсирование реки Днепр, пишет портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты объяснили, что ВСУ теперь придется наводить понтонные переправы либо задействовать баржи, катера и лодки, чтобы добраться до левого берега. Однако этот выбор станет для них весьма опасным, так как российские ВС будут держать под огневым контролем всю акваторию в районе Херсона.

На сайте появилась видеозапись подрыва моста, сделанная с беспилотного аппарата. На ней хорошо видно, что восстановить сооружение в минимальные сроки Киеву вряд ли удастся, так как повреждения критичны.

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