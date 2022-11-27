Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящий момент на большинстве участков фронта наблюдается некоторое затишье, но на Западе его объясняют подготовкой ВСУ к “генеральному сражению”. США и НАТО заставляют Киев продолжать наступление, переходя к решающей битве, пишет портал “Военное обозрение” .

Западу нужен быстрый результат, отмечают эксперты. Именно поэтому он гонит ВСУ вперед даже в условиях раскисшего из-за бесконечных дождей грунта. Натовские эксперты твердят, что российские ВС оказались в сложной ситуации, так как отступать их некуда, следующий отход вполне может превратиться во вторжение украинской армии на территорию РФ. Именно поэтому время для генерального сражения уже наступило.

По словам экспертов, главная битва противостояния на Украине может начаться уже с первыми морозами, когда грунт подмерзнет и позволит задействовать танки, другую бронетехнику и тяжелое вооружение. В настоящий же момент ВСУ “прощупывают” позиции российских военных и ищут уязвимые места в обороне.

Вам может понравиться

Читатели Le Figaro призвали Зеленского разделить Украину, чтобы не дать ей окончательно исчезнуть

Единственный способ сохранить Украину, предотвратить полное ее исчезновение – это раздел страны. Такое мнение высказали читатели французского таблоида Le Figaro, опубликовавшего видеозапись с онлайн-выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на заседании

Невидимый удар: Новое оружие России выводит из строя вражеские радары, самолеты и дроны

Войска РЭБ в данный момент – это гордость России. Они обладают уникальными возможностями, скрывают от противника сигналы собственной связи, обнаруживают позиции ВСУ и позволяют отслеживать их местоположение, пишет портал Lenta.ru.

Украинская ракета упала в Польше не из-за случайности, а по заранее продуманному плану

Ракетный инцидент в Польше не был случайностью, его сценарий был написан и реализован руководством Украины и командованием ВСУ, пишет испанская газета Rebelión. Журналисты отметили, что инцидент был выгоден только Киеву.