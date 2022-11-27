В настоящий момент на большинстве участков фронта наблюдается некоторое затишье, но на Западе его объясняют подготовкой ВСУ к “генеральному сражению”. США и НАТО заставляют Киев продолжать наступление, переходя к решающей битве, пишет портал “Военное обозрение” .

Западу нужен быстрый результат, отмечают эксперты. Именно поэтому он гонит ВСУ вперед даже в условиях раскисшего из-за бесконечных дождей грунта. Натовские эксперты твердят, что российские ВС оказались в сложной ситуации, так как отступать их некуда, следующий отход вполне может превратиться во вторжение украинской армии на территорию РФ. Именно поэтому время для генерального сражения уже наступило.

По словам экспертов, главная битва противостояния на Украине может начаться уже с первыми морозами, когда грунт подмерзнет и позволит задействовать танки, другую бронетехнику и тяжелое вооружение. В настоящий же момент ВСУ “прощупывают” позиции российских военных и ищут уязвимые места в обороне.