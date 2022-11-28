Западные страны громогласно сообщили о том, что создан так называемый «второй фронт» против Российской Федерации. Так в печатном версии британского издании The Economist, которое считается идеологическим глашатаем либералов Запада, появился материал под громким заголовком «Второй фронт». Об этом сообщает обозреватель РИА Новости.

По словам автора материала, западное издание The Economist под «вторым фронтом» подразумевает сбежавших из РФ иноагентов, которые с начала СВО на Украине во всю заявляли, чтобы их перестали ассоциировать с Российской Федерацией. Тем самым они пытались выйти из-под общих санкций против РФ. Затем они стали поддерживать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «хороших русских не бывает».

Издание The Economist обратило внимание на то, что введение антироссийских санкций негативно сказалось и на этих иностранных агентах, которых британское издание прозвало «офшорной журналистикой». По итогу они остались без своих высоких доходов, обеспечивающих безбедную жизнь. Социальные сети и Ютуб больше не монетизируют их деятельность. А невозможность работы платежных систем таких как, Visa и Mastercard на территории России лишили их получения «донатов».