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Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова дала свой комментарий по поводу заявления супруги Владимира Зеленского Елены о том, что украинские граждане готовы сидеть в своих домах без света и тепла в течение трех лет. Такие тяготы и лишения, по словам Елены Зеленской, граждане Украины готовы терпеть ради будущего вступления их страны в Европейский союз.

Такое заявление Елена Зеленская сделала во время своего интервью для британского телеканала ВВС.

Мария Захарова сделала предположение, опубликованное в ее Telegram-канале, что, скорее всего, такой опрос украинских граждан проводился в уютном бункере политической элиты страны, где регулярно выпадает белый снежок.

Таким образом, официальный представитель МИД России Мария Захарова намекает на слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский увлекается употреблением наркотиков, а именно «белым порошком».

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