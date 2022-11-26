Польский лидер Анджей Дуда рассмешил официального представителя МИД РФ Марию Захарову своими заявлениями об упавшей на территории страны ракете. Он высказался в том духе, что боезаряд “стопроцентно был”, но его обломки найти не удалось.

Дуда также предположил, что части ракеты могли рухнуть на территории Украины, так как расстояние до границы составляло всего 5 километров. Захарова прокомментировала это его заявление.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — иронично заметила представитель МИД в своем телеграм-канале.

Напомним, что ракетный инцидент произошел 15 ноября. Некоторые аналитики считают, что Киев не случайно, а намеренно ударил ракетами по польской территории, что привело к гибели двоих человек. Целью Украины была попытка втянуть в конфликт Североатлантический альянс.