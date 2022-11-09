8 ноября состоялись промежуточные выборы в американский Конгресс. К этой дате Киев планировал захватить Херсон, однако этим планам не суждено было сбыться. Мало того, даже масштабное наступление, предпринятое ВСУ от отчаяния, захлебнулось, так и не успев начаться, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Юрий Подоляка.

Он напомнил, что Киев провел артподготовку в направлении села Правдино, что под Бериславом, и бросил в бой крупные подразделения. Но российские ВС ожидали чего-то подобного. Несколько штурмовиков Су-25СМ3 атаковали подразделения противника и довольно быстро отбили у него желание атаковать. Порядком потрепанные отряды боевиков были вынуждены вернуться на исходную, понеся потери.

На линии Новая Каменка – Полянка – Саблуковка боевики также предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ. Они подготовились достаточно серьезно, задействовали польские самоходки KRAB и РСЗО RM-70 из Чехии. Однако по этому вооружению нанесли удары барражирующие боеприпасы “Ланцет-3”, которые уничтожили САУ и оставили наступающие полки без артиллерии.

Киев делал ставку на численное превосходство, поэтому собрал в Херсонской области не менее 80 тысяч боевиков. Однако российские ВС грамотно выстроили оборону, задействовали авиацию и артиллерию и успешно сорвали планы захватить регион к 8 ноября.