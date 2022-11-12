Украинские ВС не смогут форсировать Днепр под Херсоном, поэтому их наступление на южном направлении можно считать завершенным. Также Киев не сможет нанести огневое поражение закрепившимся на восточном берегу российским войсками, потому что река в этом месте слишком широкая, написал в немецком издании Bild военный эксперт Юлиан Рёпке.

По его словам наступление ВСУ остановили российские ВС, которые не только ушли на другой берег реки, но и взорвали за собой мосты. Теоретически Киев сможет задействовать 40 бронекатеров, которые вскоре получит от Соединенных Штатов, но их слишком уж мало, поэтому на деле украинская армия не станет бросаться в подобные авантюры, приводит слова немецкого эксперта “Московский комсомолец”.

Не исключено, что Россия сохранит контроль над населенными пунктами Херсонской области на левом берегу, а также сухопутный коридор в Крым. Боевые действия при этом могут сместиться в Запорожскую область, где Киев надеется вернуть себе выход к Азовскому морю.