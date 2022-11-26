Японское издание Nikkei опубликовало информацию о том, что власти города Аомори запланировали провести эксперимент, касающийся выработки электричества из снега. Японский город Аомори расположен на севере главного острова Хонсю.

Данная технология является разработкой Токийского университета электрокоммуникаций. Проведение данного эксперимента будет совместно с Forte. Выпавший снег с улиц будут собирать в специальный бассейн, в котором будут установлены специальные трубки с хладагентом. Из-за того, что будет температурная разница между установкой, охлаждаемой снегом и системой, нагреваемой от солнечных лучей, будет происходить конвертация потока хладагента. Этот поток даст вращение турбине, в результате чего будет вырабатываться электрическая энергия.

Ученые считают, что способ добычи электричества таким образом, может быть еще эффективнее солнечных панелей. Данный эксперимент будет проходить до марта 2023 года.