Американский лидер Джо Байден бесконечно твердил о необходимости сдерживания России и Китая, но средства в оборону вкладывать упрямо отказывается, пишет американское издание The Wall Street Journal. Авторы отмечают, что Запад не сумел остановить начало специальной военной операции на Украине, но еще имеет шансы предотвратить вполне возможную атаку Китая на Тайвань.

Президент РФ Владимир Путин, по мнению журналистов, напомнил Байдену простую и старую истину – для сдерживания недостаточно лишь предотвращать ядерный конфликт. Это слишком мало, чтобы избежать столкновений с применением неядерного оружия.

При этом США и Запад уже платят высокую цену за потерю бдительности на Украине. Они отправляют крупную военную и экономическую помощь Киеву, борются с собственными экономическими и политическими кризисами, с потрясениями, связанными со стремительным подорожанием энергоресурсов и ряда других товаров.

Авторы публикации отмечают, что если США не сумеют остановить Китай, цена будет в разы выше. Кроме того, в отличие от украинцев, жители Тайваня не смогут податься в беженцы, так как заперты на своем острове.

Чтобы избежать столкновения с Китаем, США должны уже сейчас больше вкладывать в оборону. Но Байден блокирует все подобные инициативы, что может закончиться очень плохо не только для Тайваня, но и для Америки и Запада.