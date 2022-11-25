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Пенсионеры начинают собирать военную технику для Украины. О возвращении пожилых людей на производство пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) – передаёт Ura.ru.

Возвращение на работу пожилых граждан обусловлено большим количеством военной техники, которое требуется Украине в её противостоянии с Россией. Американское издание приводит в пример крупную корпорацию Raytheon Technologies. Чтобы удовлетворить аппетиты Киева в сфере вооружения, руководству компании пришлось вернуть вышедших на пенсию граждан. Ранее производство военной техники в корпорации было сведено до минимума. В статье уточняется, что сейчас арсеналы усиленно наполняют спецтехникой, ракетными системами и боеприпасами.

Ранее западные СМИ неоднократно писали, что военная помощь Киеву опустошает арсеналы западных стран, а к большим объёмам поставок оружия Европа и США оказали не готовы.

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