Пенсионеры начинают собирать военную технику для Украины. О возвращении пожилых людей на производство пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) – передаёт Ura.ru.

Возвращение на работу пожилых граждан обусловлено большим количеством военной техники, которое требуется Украине в её противостоянии с Россией. Американское издание приводит в пример крупную корпорацию Raytheon Technologies. Чтобы удовлетворить аппетиты Киева в сфере вооружения, руководству компании пришлось вернуть вышедших на пенсию граждан. Ранее производство военной техники в корпорации было сведено до минимума. В статье уточняется, что сейчас арсеналы усиленно наполняют спецтехникой, ракетными системами и боеприпасами.

Ранее западные СМИ неоднократно писали, что военная помощь Киеву опустошает арсеналы западных стран, а к большим объёмам поставок оружия Европа и США оказали не готовы.