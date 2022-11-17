Инцидент на востоке Польши может стать поворотным моментом в отношениях России и стран НАТО. Есть вероятность, что падение одной ракеты перерастёт в военные столкновения. Такое развитие событий не исключил директор отделения Немецкого фонда Маршалла в Варшаве Михал Барановский – пишет издание The Washington Post (WP), передаёт “Лента.ру”.

Как сообщалось ранее, 15 ноября на территории Польше погибло два человека от падения ракеты или её остатков (сейчас ведётся расследование). Западные страны поспешили обвинить Россию в причастности к инциденту. В Москве заявляли, что никаких обстрелов Польши не было. Позже появилась информация, что ракета, чьи части упали на польскую территорию, выпущена украинскими ПВО.

Барановский отметил, что произошедшее является “важным событием”, поскольку в нём погибли жители страны НАТО на своей территории. Причём такой случай произошёл впервые, уточнил специалист. По словам Барановского, инцидент с ракетой может превратиться в “снежный ком” и вольно или невольно перерасти в военный конфликт НАТО и России – в странах Запада в произошедшем винят именно Москву.