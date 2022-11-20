В обороне ВС РФ больше не осталось слабых мест, по которым могли бы нанести удар украинские войска, пишет американское издание The Washington Post. Журналисты пояснили, что после переброски сил из Херсона российская армия может дать бой ВСУ на любом направлении.

Они привели пример с наступлением бронегруппы украинских вооруженных формирований на Сватово, которое захлебнулось после столкновения с элитными частями ВС РФ. Русский спецназ завел силы противника в окружение и уничтожил, что позволило предотвратить попытку атаки.

Авторы публикации, перевод которой представлен изданием “Московский комсомолец”, привели рассказ одного из боевиков ВСУ. Тот сообщил, что сумел уцелеть в этом бою, но было невероятно сложно, так как спецназовцы подготовлены и вооружены гораздо лучше, чем украинские военные.

«Нам трудно понять, как можно провести наступление после того, как русские закрепились на другом берегу Днепра», – заявил боец.

Также американское издание отмечает, что украинская армия столкнулась с серьезной нехваткой снарядов и патронов, так как необходимо ждать их поставки из-за рубежа. Россия же производит оружие и боеприпасы самостоятельно, поэтому ей неведомы подобные проблемы.