Населенный пункт Снигиревка, который вошел в состав Херсонской области, подвергся атаке украинских ВС, рассказал телеграм-канал WarGonzo. В результате завязался тяжелый бой.

Автор канала Семен Пегов пояснил, что пока сложно сказать, начал ли Киев полномасштабное наступление или просто совершает очередные авантюрные вылазки для поиска уязвимых мест в российской обороне. Информация о боевых действиях в Снигиревке поступает с некоторыми задержками, так как в населенном пункте отсутствует связь.

Напомним, что ранее об атаке ВСУ на Снигиревку рассказал также замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоухов. Он отметил, что российским ВС удалось отразить попытки наступления Киева сразу с нескольких направлений, но бои действительно были очень тяжелыми.