Бойцы легендарного интернационального батальона “Пятнашка” точным выстрелом из пушки “Рапира” уничтожили украинский элитный пикап. Видеозапись удара по вражеской технике опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

Автор публикации рассказал, что эпизод произошел под Авдеевкой, где российские ВС продолжают стремительное наступление, намереваясь уничтожить плацдарм ВСУ для обстрелов Донецка. Они выжигают бронетехнику противника, наносят сокрушительные удары по подразделениям украинских нацистов.

Элитный пикап был обнаружен беспилотным аппаратом, который вел наблюдение с воздуха. Оператор тут же отправил целеуказание расчету 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 “Рапира”. Удар оказался очень точным, поэтому экипаж пикапа даже не успел на него отреагировать. Все боевики были ликвидированы вместе с машиной.