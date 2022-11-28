Под Авдеевкой российский разведывательный беспилотник обнаружил специализированный пикап украинских войск, информация о котором была сразу передана батальону ДНР “Пятнашка”, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Автор публикации также опубликовал видео, на кадрах которого прямо в автомобиль ВСУ попадает снаряд из противотанковой пушки “Рапира”, Машина мгновенно загорается, а четверо боевиков буквально вываливаются из нее, попытавшись удрать. Сделать это удалось только одному, остальные были уничтожены вторым выстрелом. Корректировку огня вел все тот же беспилотник, обнаруживший противника.

Напомним, что “Рапира” – это 100-миллиметровое противотанковое орудие, разработанное под руководством конструктора Виктора Афанасьева в 1961 году.