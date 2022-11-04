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Батальон ДНР «Спарта» предпринял успешную попытку наступления на Авдеевском направлении и сумел вытеснить украинских боевиков с их позиций. Портал «Военное обозрение со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo рассказал подробности этого боя.

Так, украинские военные пытались оказать ожесточенное сопротивление, однако сделать этого не удалось. В результате российские подразделения вошли на позиции противника и заняли его блиндажи.

ВСУ потеряли около двадцати своих военных убитыми, также многие получили серьезные ранения. Однако это не остановило командование украинской армии от еще одной авантюрной попытки отбить блиндажи. Они погнали свои подразделения в контратаку, которая завершилась еще большими потерями. Боевики были вынуждены отступить.

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