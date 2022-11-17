Портал “Военное обозрение” сообщил, что российские ВС продолжают наступление на Артемовском и Донецком направлениях, а также сдерживают контратакующие порывы ВСУ на Купянском и Краснолиманском фронтах. Киев там пытается предпринимать наступательные действия, но каждый раз его войска с потерями возвращаются на исходные позиции.

15 ноября более 30 объектов по всей территории Украины были поражены высокоточными ракетами ВС РФ. Это привело к частичному коллапсу энергетической системы страны, а также к отключениям электроэнергии во всех регионах. Причем осуществляются они совсем не по графикам, многие украинцы вынуждены сидеть без света по 16-24 часа в сутки.

Происходят определенные события и на границе Украины с Белоруссией. Там Киев уже успел подорвать почти все мосты на Мозырском и Гомельском направлениях. Теперь то же самое делается на Волыни, чтобы предотвратить возможную атаку из Беларуси в направлении западной Украины. Кроме того, приграничные территории минируются, подразделения ВСУ и Пограничной службы существенно усиливаются.