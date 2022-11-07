ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гражданское население Донбасса постоянно находится под ударами украинской армии. В регионе уже нет ни единого безопасного места, поэтому от ВС РФ требуется как можно скорее заблокировать снабжение ВСУ, заявил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Он рассказал изданию «Взгляд» об обстреле Донецка минувшей ночью. Сразу шесть ракет РСЗО HIMARS ударили по объекту в самом центре города, что слышали все жители столицы ДНР.

Бердичевский назвал такие обстрелы террористическими атаками, которые необходимо жестко пресекать. Для этого достаточно перерезать пути снабжения ВСУ, не дать перебрасывать на Донбасс оружие и боеприпасы. Необходимо уничтожить мосты и основные логистические маршруты, что позволит российским ВС перейти в наступление и одержать победу над противником.

Вам может понравиться

Политолог Живов уверен, что появление войск НАТО на Украине полностью изменит ход СВО

Ближе к зиме на территории Украины могут появиться войска Североатлантического альянса, считает политолог Алексей Живов. В своем телеграм-канале он написал, что скорее всего основные силы НАТО задействованы не будут, но

Политолог Евгений Михайлов назвал значимые достижения ВС РФ в спецоперации

Уничтожение украинских предприятий, на которых изготавливаются боеприпасы, вполне можно отнести к значимым достижениям за последний период, рассказал политолог Евгений Михайлов. Он также отметил, что и на фронте российские ВС добиваются

«Ъ»: Итальянцы поют Украине песню партизан «Bella ciao»

В Милане и Риме тысячи итальянских граждан вышли на шествие с призывом к Украине и России начать переговоры. Издание КоммерсантЪ. Пишет, что участники митингов пели известную песню партизан «Белла Чао»,