Гражданское население Донбасса постоянно находится под ударами украинской армии. В регионе уже нет ни единого безопасного места, поэтому от ВС РФ требуется как можно скорее заблокировать снабжение ВСУ, заявил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Он рассказал изданию «Взгляд» об обстреле Донецка минувшей ночью. Сразу шесть ракет РСЗО HIMARS ударили по объекту в самом центре города, что слышали все жители столицы ДНР.

Бердичевский назвал такие обстрелы террористическими атаками, которые необходимо жестко пресекать. Для этого достаточно перерезать пути снабжения ВСУ, не дать перебрасывать на Донбасс оружие и боеприпасы. Необходимо уничтожить мосты и основные логистические маршруты, что позволит российским ВС перейти в наступление и одержать победу над противником.