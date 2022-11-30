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Зенитно-ракетные комплексы, которые Соединенные Штаты обещают передать для укрепления украинской ПВО, имеют небольшой радиус действия. Поэтому они ничем не помогут Киеву, уверены эксперты издания “Взгляд”.

Они также отмечают, что эффективно “закрыть небо” и обеспечить защиту объектов критической инфраструктуры может только эшелонированная система противовоздушной обороны. Включающая в себя комплексы малой, средней и большой дальности, способные работать на разных высотах.

Такой подход требует большого количества боевых систем, но США и НАТО отправляют на Украину по 3-4 комплекса, не более. Поэтому ВСУ могут перекрыть отдельные очаги, но это не помешает ВС РФ уничтожать критическую инфраструктуру страны.

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